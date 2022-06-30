قوات لوغانسك والقوات الروسية تسيطر بالكامل على مصفاة النفط في ليسيتشانسك.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

قال روديون ميروشنيك سفير جمهورية لوغانسك بموسكو، إن "القوات المتحالفة سيطرت بالكامل على منطقة مصفاة النفط في ليسيتشانسك، وتم إنجاز عملية تطهير مصنع منتجات المطاط بالمدينة".



وكتب السفير على قناته في تيليغرام: "تمكنت القوات المتحالفة من السيطرة بشكل كامل على كل أراضي مصفاة النفط في ليسيتشانسك التي تعتبر من أكبر مصافي النفط في أوكرانيا. استمرت المناوشات لعدة أيام في المنطقة الصناعية التابعة لهذه المؤسسة، والآن تم طرد التشكيلات الأوكرانية بالكامل من أراضي المؤسسة. وهرب المسلحون تاركين ملاجئهم ومعداتهم".

وأشار السفير إلى استمرار عملية تطهير باقي مناطق المدينة من فلول القوات الأوكرانية.

يوم أمس الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي تمكن من سحق كتيبة من القوات الأوكرانية في منطقة مصفاة النفط في ليسيتشانسك.