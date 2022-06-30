شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: عضوية السويد وفنلندا في حلف الناتو ستخلق المشاكل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون الكرملين شعر بالتهديد من انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولكنه لوّح باتخاذ إجراءات عسكرية مضادة.

وقال بوتين في تصريحات للصحفيين خلال زيارته إلى تركمانستان :"لا يوجد ما يدعو للقلق فيما يتعلق بعضوية السويد وفنلندا في حلف الناتو"، مضيفا أن على البلدين الاستعداد لرد فعل روسي.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن بوتين القول: "يجب أن يدركا تماما أنه لم تكن هناك تهديدات لهما في السابق، ولكن في حال تمركز قوات وإنشاء بنية تحتية هناك، سيتعين علينا الرد وفقا لذلك، وإصدار نفس التهديدات للأراضي التي تأتي منها التهديدات لنا".

وتابع الرئيس الروسي قائلا: "الأمور بيننا جيدة، ولكن سيكون هناك بعض التوترات، وهذا أمر واضح ولا شك في ذلك... ولا يمكن أن يسير بأي طريقة أخرى".

وحذرت روسيا بالفعل من العواقب بعد علمها بخطط فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو.

وقررت الدولتان التخلي عن سياسة الحياد العسكري والانضمام إلى الحلف العسكري في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبدأت عملية منح فنلندا والسويد عضوية الناتو خلال قمة الحلف التي انطلقت في العاصمة الإسبانية مدريد أمس الأربعاء.

وشدد بوتين على أن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيكون مختلفا تماما عن منح أوكرانيا العضوية.

واتهم بوتين الغرب بمحاولة تحويل أوكرانيا إلى أداة معادية لبلاده يمكن أن يستخدمها لزعزعة استقرار روسيا ومهاجمة ثقافتها، موضحا أن هذا لن يكون الحال نفسه مع فنلندا والسويد.