انت الان تتابع خبر فضيحة.. تسريب صوتي لراموس يطلب فيه التوسط للفوز بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأذاعت صحيفة "الكونفيدينسيال" تسريبا صوتيا لمحادثة بين راموس ولويس روبياليس رئيس اتحاد الكرة الإسباني، يطلب فيه مدافع ريال مدريد وساطته للفوز بجائزة الكرة الذهبية عام 2019.

وقال راموس وفقا للتسريب الصوتي: "روبي مساء الخير، أتمنى أن تكون بخير مع جميع أفراد عائلتك، أنت تعلم أنني لم أطلب منك شيئا، لكن ما أطلبه اليوم، لأنني أعتقد أنني قدمت أداء مميزا هذا العام".



وأضاف قائد ريال مدريد السابق: "أود منك مساعدتي قدر الإمكان وقول بضع كلمات حول هذا الأمر في اجتماعات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وشبكة علاقاتك الخاصة من أجل تتويجي بالكرة الذهبية".

واصل راموس: "سأكون ممتنًا لك لبقية حياتي، ليس فقط من أجلي، ولكن أيضًا لأنني أعتقد أن كرة القدم الإسبانية تستحق هذه الجائزة".

ورد روبياليس: "مرحبا سيرجيو، في البداية أهنئك على مستواك المميز هذا العام، أتمنى لك التوفيق في المراحل النهائية لدوري أبطال أوروبا".



وتابع: "بالطبع، لست أنا من يقرر الفائز بالكرة الذهبية، ولكن سأبذل كل ما يمكنني فعله".

ورد سيرجيو راموس مجددا: "أعلم أن الأمر ليس متروكًا لك، لكن شبكة العلاقات عامل مهم، ولا تنسى أيضا أن الفيفا يمنح جائزة الأفضل، فهي أيضا جائزة مهمة، وستكون خطوة رائعة منك، وبشكل عام أعتمد على مساعدتك، وبالتأكيد سنتقابل في الموعد المناسب لك، وسنتناول الغداء معًا".

يذكر أن ليونيل ميسي، نال جائزة الكرة الذهبية في ذلك العام (2019).