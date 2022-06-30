كاظم الساهر و بلقيس فتحي معاً لأول مرة في أغنية 'أهل العشق'

وتواصل النجمة بلقيس مفاجآتها لجمهورها من خلال إصدارها منذ ساعات أحدث أغنياتها مع كاظم الساهر "أهل العشق"، حيث حَقّقت الأغنية رواجاً على مَنّصات التَواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب بعد طرحها بساعات، وذلك بعد أن انتظرها الجمهور لمدة خمس سنوات منذ تنفيذها بين بلقيس وكاظم الساهر.ديو وأغنية "أهل العشق" تعاونت فيها بلقيس مع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، كما شذا بألحانها فايز السعيد.

يشار إلى أنّ أَوّل لقاء جَمَعَ بين بلقيس فتحي وكاظم الساهر كان في عام 2011 في حفل "الموعد الثاني" احتفاء بالأمير بدر بن عبد المحسن بدار الأوبرا بقطر، حيث كانت المرة الأولى التي تصعد بلقيس علي خشبة المسرح وبعد أن سمعها كاظم الساهر أثنى بموهبتها الغنائية وقال لها سيكون لك شأن كبير في الغناء.



وقالت بلقيس عبر حسابها على تويتر تعليقاً على إصدار أغنيتها أهل العشق إنّ "هذا اليوم عندما ترى نفسها تقف بجوار قيمة غنائية كبيرة مثل كاظم الساهر، فهذا شرف كبير"، كما أشارت إلى أنّ هذه التجربة انتظرتها منذ خمس سنوات، إذ إن ردود الفعل التي حَقّقتها في الوطن العربي بعد نزولها أسعدها للغاية.