انت الان تتابع خبر لماذا لا نستطيع شرب الماء المالح؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الإجابة عن هذا السؤال واضحة ومباشرة: المياه المالحة ببساطة شديدة الملوحة ولا تستطيع الكليتان إدارتها.

ويأتي ما يقرب من 3.5٪ من وزن مياه البحر من الملح المذاب، وفقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA). وإذا تمت إزالة كل الملح الموجود في المحيطات ونشره على كل سطح الأرض، فإن الطبقة المالحة سترتفع أكثر من 500 قدم (166 مترا) - بارتفاع يصل إلى 40 طابقا، كما تقول NOAA.



وقال روب ديسال، أمين في معهد ساكلر لعلم الجينوم المقارن في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، إن ملوحة مياه البحر عالية جدا بحيث يتعذر على البشر معالجتها بأمان، حيث تتطلب خلايانا الماء "في شكل نقي نسبيا".

وقال ديسال: "بالنسبة لمعظم الحيوانات، ترشح الكلى الشوائب من الماء. وما يحدث عندما تشرب الماء المالح هو أنك تتناول الكثير من الملح الذي يحتاج الجسم لغسله".

ويقوم بذلك على شكل بول، تنتجه الكلى عن طريق إذابة الشوائب في الماء الزائد، ثم يتم إرسالها إلى المثانة للتخلص منها. لكن يمكن للكلى فقط أن تنتج بولا أقل ملوحة من دمنا، وفقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وتحتوي المياه المالحة على أكثر من ثلاثة أضعاف كمية الملح الموجودة عادة في دم الإنسان. وهذا يعني أنه مقابل كل كوب من الماء المالح تشربه، ستحتاج إلى شرب نفس الكمية من الماء على الأقل حتى تتمكن الكليتان من التخلص من كل هذا الملح.



وقال ديسال: "يمكنك أن تقول "لماذا لا نشرب المزيد من المياه المالحة؟"، ولكن بعد ذلك، يتبقى لديك المزيد من الملح الذي سيتعين عليك بعد ذلك غسله بمزيد من الماء. لذلك لا يمكن للمياه المالحة أن تروي عطشك أبدا - بل يمكن أن تجعلك أكثر عطشا".

ويمكن لبعض الحيوانات أن تشرب الماء المالح، فلماذا لا نستطيع ذلك؟

وقال ديسال: "طوّرت الثدييات البحرية إنزيمات خاصة وهياكل خلوية تسمح لها بإزالة الملح الزائد من أنظمتها. ويبدو الأمر كما لو كان لديها كلى فائقة".

فلماذا لا نفعل ذلك؟ لماذا تطور البشر - وتقريبا جميع الحيوانات البرية الأخرى، في هذا الصدد - لشرب المياه العذبة عندما تكون المياه المالحة أكثر وفرة؟. عندما ظهرت الحيوانات من البحار القديمة منذ مئات الملايين من السنين وبدأت في التكيف مع الحياة على الأرض، ابتعدت الأنواع عن الموائل الساحلية حيث كان هناك الكثير من المياه المالحة. والعديد من الأنواع الأرضية - بما في ذلك أسلافنا من الرئيسيات - جاءت في النهاية لتعيش في النظم البيئية الداخلية التي تحتوي على الكثير من المياه العذبة في البحيرات والأنهار، ولكن القليل جدا من مصادر المياه المالحة، إن وجدت. ومن المحتمل أن يكون هذا قد شكل تكيفات بيولوجية لمياه الشرب غير المالحة.

وقال ديسال: "لم يتعرض معظم أسلافنا للمياه المالحة، سواء كانت حيوانات بشكل عام، أو الرئيسيات، أو آكلات الحشرات. لذا فقد تم شحذ الانتقاء الطبيعي عند معالجة المياه غير المالحة، وأصبحت وظائف الأعضاء لدينا دقيقة للغاية لدرجة أن تعطيلها بالمياه المالحة أسفل الخط يصبح أمرا خطيرا ومضرا للغاية".