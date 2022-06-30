دولة الإمارات تبني مستشفى متنقلا بأفغانستان لعلاج المتضررين من الزلزال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

قال مسؤولون أفغان، الأربعاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستبني مستشفى ميدانيا متنقلا في ولاية خوست جنوبي شرق أفغانستان لعلاج المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد.



وضرب زلزال مدمر الأسبوع الماضي جنوبي شرق أفغانستان وخلف أكثر من ألف قتيل ومئات الجرحى.

وقال بهرام موسى، مدير مطار خوست: "لقد تحدثنا عن إنشاء مستشفى وبدأ العمل. قريباً سيكون هناك مستشفى لنا".

وأشار رئيس مجلس التجار الأفغان في الإمارات، عبيد الله صدرخيل، إلى أنه تم تسهيل إنشاء جسر جوي بين دولة الإمارات وخوست لتقديم الدعم الإنساني الذي يشمل المواد الغذائية والإمدادات الأساسية الأخرى للمتضررين من الزلزال.

وقال: "بعد وقوع الزلزال في ولايتنا، قررت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إرسال إمدادات الطوارئ عبر جسر جوي. الرحلات تتم بشكل يومي حاملة الخيام والبطانيات والأدوية".

في غضون ذلك، أعرب سكان ولاية خوست عن مخاوفهم بشأن أوضاعهم الاقتصادية وطالبوا بالمساعدة.