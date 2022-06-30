دولة الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي: نرفض أي تغيير ديموغرافي على الأراضي السورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، السفير محمد بوشهاب، إن دولة الإمارات ترفض أي تغيير ديموغرافي على الأراضي السورية لما يشكله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة.



وتابع: "تجدد بلادي موقفها الرافض لأي تدخلات أجنبية في سوريا".

وأضاف: "لا بد من إزالة كافة العقبات الأمنية في سوريا للوصول لحل سياسي شامل".

ورحب بتعيين نجاة رشدي نائبة للمبعوث الخاص إلى سوريا، معربا عن امتنان الإمارات لـ"خولة مطر" على جهودها الدؤوبة وتفانيها في تنفيذ مهامها في مجال السلم والأمن.

وشدد على أهمية إزالة كافة العقبات الأمنية، وأهمها معالجة أسباب الانفلات الأمني، حيثُ لا يزال تنظيم داعش الإرهابي يواصل شن هجماتِه على دير الزور والحسكة وحمص الشرقية وحماة، بما في ذلك هجماته الأخيرة في الرقة والتي أسفَرَت عن وقوع العديد من الضحايا.

وفي هذا الصدد، أعرب عن قلق الإمارات البالغ إزاء محاولات توسع هذا التنظيم واقترابه من دمشق وتداعيات ذلك على المدنيين وعلى أمن واستقرار سوريا.

وفي وقت سابق، وصفت روسيا العملية العسكرية التركية المحتملة في سوريا بأنها عمل غير حكيم، وربما تتسبب في تصعيد الوضع وزعزعة الاستقرار.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف قوله الأربعاء، إن روسيا تعتبر عملية تركيا العسكرية المحتملة في سوريا عملا غير حكيم، فيما تقول تركيا إن العملية تهدف لمكافحة الإرهاب.

بدورها، أكدت سوريا أن تركيا تنتهك القانون الدولي وسيادة ووحدة أراضيها، كما أن تصريحات النظام التركي تتناقض مع مخرجات حوار أستانة.