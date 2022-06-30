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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة البريطانية تزيد مساعدتها العسكرية لأوكرانيا مليار يورو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022
متابعات_الخليج 365
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، زيادة مساعدتها العسكرية لأوكرانيا بأكثر من مليار يورو.
وكشفت الحكومة البريطانية عن هذا المبلغ خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في مدريد الأربعاء.
وأشارت إلى أن هذه المساعدة العسكرية الجديدة تتضمن خصوصاً أنظمة دفاع جوي وطائرات مسيّرة.
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان، إن هذا المبلغ الإضافي سيرفع إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني إجمالي قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها لندن لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية.
وشددت لندن على أن هذه المساعدة تدشن "مرحلة جديدة" من الدعم الغربي للجيش الأوكراني الذي سيصبح خلالها قادراً على شن هجمات مضادة.
ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/شباط الماضي، تعمل الدول الغربية بشكل مستمر على مد كييف بالأسلحة المختلفة الأنواع.