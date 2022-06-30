شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طلبات مناقشة عامة.. إنجازات مجلس الشيوخ فى الأداء الرقابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت إنجازات مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني بشأن طلبات المناقشة العامة، والتي نظمتها المواد 107 و112 من اللائحة الداخلية للمجلس آليات تناول طلب المناقشة العامة كإحدى أدوات الرقابة البرلمانية التي منحها الدستور للمجلس، فحرص أعضاء المجلس على تناولها طوال دور الانعقاد العادي الثاني بغية الصالح العام.

وجاء طلبات المناقشة العامة التي تناقشها مجلس الشيوخ كالتالى:

2- طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.

3- طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: استعادة واستدامة الوعي الوطني في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف.

4- طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتبعة للرقابة على التبرعات النقدية والعينة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على المستحقين.

5- طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إشكاليات تقنين ملكية الأراضى الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات "الشباك الواحد".

6- طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

7- طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.