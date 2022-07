شكرا لقرائتكم خبر عن دونالد ترامب.. عبقرية تجارية وهزلية سياسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دونالد ترامب، الشخص الأكثر جدلا من بين رؤساء الولايات المتحدة، والذي أنهى أيامه الأخيرة في البيت الأبيض شبه معزول سياسيا يعود مرة أخرى للأضواء عبر واقعة يُكشف عنها لأول مرة.

وبحسب مساعدة سابقة لـ"ترامب"، فإن الرئيس الأمريكي السابق حاول قيادة سيارته الرئاسية في يناير 2021، لمشاركة أنصاره في اقتحام مبنى الكابيتول في الواقعة الشهيرة، إلا أن مراقفيه الأمنيين منعوه قبل التحرك.

ألماني إسكتلنديولد دونالد جون ترامب في كوينز، نيويورك، في 14 يونيو 1946، كان والده فريد ترامب –من أصل ألماني- مطورًا عقاريًا ناجحًا، ، وكانت زوجته ماري ماكليود من أصول إسكتلندية، وابنهما دونالد هو ثاني أصغر خمسة أطفال.

حب الأضواءعلى مدار حياته كان ترامب يبحث دائما عن الشهرة، ربما لأنه وُلد لأسرة ثرية بمستوى عالٍ من الرفاهية.

تلقى دونالد تعليمه في أكاديمية نيويورك العسكرية وكلية وارتون للتمويل والتجارة في جامعة بنسلفانيان حتى قبل تخرجه انجذب إلى العقارات والبناء، وعندما كان شابًا تولى إدارة شركة والده، وأعاد تسميتها إلى منظمة ترامب، ربما هذا كان مؤشرا أوليا لحب الأضواء.

سرعان ما انخرطت مؤسسة ترامب في عدد لا يحصى من المشاريع، بما في ذلك الفنادق والمنتجعات والمباني السكنية والتجارية والكازينوهات وملاعب الجولف، سواء في الولايات المتحدة أو في الخارج.

في ثمانينيات القرن الماضي، أعار ترامب اسمه إلى العديد من مشاريع البيع بالتجزئة - بما في ذلك خطوط الملابس ذات العلامات التجارية، والعطور، والطعام، والأثاث - وإلى جامعة ترامب، التي قدمت ندوات في التعليم العقاري من 2005 إلى 2010.

كان أول كتبه هو The Art of the Deal، الذي نُشر عام 1987، وفي عام 2004 أطلق مسلسل Apprentice (لاحقًا The Celebrity Apprentice)، وهو مسلسل تلفزيوني شهير تم بثه حتى عام 2015.

عبقرية تجاريةجاء دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، استنادا إلى باع طويل له في الاقتصاد الأمريكي، إذ كوّن إمبراطورية تجارية ضخمة عمل عليها لعشرات السنين، وهو ما ساعده في حملته الانتخابية الضخمة.

في أواخر السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وسع دونالد ترامب نشاط والده بشكل كبير من خلال الاستثمار في الفنادق الفاخرة والعقارات السكنية وتحويل تركيزه الجغرافي إلى مانهاتن ثم لاحقًا إلى أتلانتيك سيتي، نيو جيرسي.

واعتمد بشكل كبير على القروض والهدايا والمساعدات المالية الأخرى من والده، وكذلك على العلاقات السياسية لوالده في مدينة نيويورك.

وفي عام 1976، اشترى فندق Commodore Hotel المتهالك بالقرب من محطة Grand Central بموجب اتفاقية معقدة لتقاسم الأرباح مع المدينة والتي تضمنت تخفيض ضريبة الأملاك لمدة 40 عامًا، وهو أول إعفاء ضريبي من هذا القبيل يُمنح لممتلكات تجارية في مدينة نيويورك.

وفي عام 1983 افُتتح برج ترامب، وهو مكتب ومتجر ومجمع سكني تم تشييده بالشراكة مع شركة Equitable Life Assurance Company. المبنى المكون من 58 طابقًا الواقع في شارع 56 وشارع فيفث أفينيو احتوى في النهاية على مقر إقامة ترامب في مانهاتن ومقر منظمة ترامب.

من بين العقارات الأخرى في مانهاتن التي طوّرها ترامب خلال الثمانينيات، تعاونية ترامب بلازا السكنية (1984)، ومجمع ترامب بارك السكني الفاخر (1986)، وفندق بلازا المكون من 19 طابقًا، وهو معلم تاريخي دفع ترامب من أجله أكثر من 400 دولار مليون.

واستثمر ترامب بكثافة في أعمال الكازينو في أتلانتيك سيتي، حيث تضمنت ممتلكاته في النهاية هارا في ترامب بلازا، ومنتجع ترامب كاسل كازينو (1985)، وترامب تاج محل (1990)، ثم أكبر كازينو في العالم.

على المستوى السياسي، كان ترامب صاحب قرارت ومواقف وتصريحات تتسم بالغرابة، كان أبرزها اقتراح خلال جائحة كورونا بإمكانية حقن المرضى بمطهر الكلور.

وعن قضية المهاجرين أدلى بتصريح عنصري، قائلا: "نريد مهاجرين من النرويج وليس من بالوعات المجاري".

وطالب في أحد تصريحاته بمراقبة المساجد في الولايات المتحدة، إذ أبدى رغبة في تتبع المسلمين كمبادرة لمكافحة الإرهاب، إلا أنه عاد وتراجع عن تلك التصريحات.

وأسهب في التطرف عندما طالب باستخدام أسلوب "الإيهام بالغرق" لاستجواب أعضاء تنظيم داعش، إذ وصفه بالأسلوب "البسيط" بالمقارنة مع الأعمال الإرهابية.

ومن تصريحاته العنصرية الأخرى عندما وصف المكسيكيين بالمجرمين خلال حملته الانتخابية، قائلا: "إنهم يجلبون المخدرات ويرتكبون الجرائم، فضلا عن أنهم مغتصبون".

العزل

كان ترامب هو الرئيس الثالث في تاريخ الولايات المتحدة - بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1998 - الذي تعرض لإجراءات العزل من قبل مجلس النواب، والرئيس الوحيد الذي يتعرض للعزل مرتين، في عام 2019 بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس فيما يتعلق بفضيحة أوكرانيا، وفي عام 2021 بشأن "التحريض على التمرد" فيما يتعلق باقتحام مبنى الكابيتول من قبل حشد عنيف من أنصاره.