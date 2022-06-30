شكرا لقرائتكم خبر عن مع تباطؤ انتشار كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل أقل من 10 آلاف إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية اليوم الخميس إلى أقل من 10 آلاف إصابة، مع تراجع حدة انتشار الفيروس. وأفادت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن البلاد سجلت 9 آلاف و 595 إصابة جديدة، بينها 142 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع الإجمالي إلى 18 مليونا و359 ألفا و 341 إصابة. وتشهد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية تراجعا منذ أن وصلت ذروتها في منتصف آذار/مارس الماضي بتسجيل 621 ألف حالة إصابة يوميا حينها. ومع ذلك، ذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن وتيرة انخفاض الإصابات تباطأت مؤخرا في ظل ضعف المناعة وتخفيف قواعد التباعد الاجتماعي. وأشارت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد رصدت 10 وفيات جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 24 ألفا و.574 وأشارت الوكالة إلى أن عدد الحالات الحرجة بلغ 54 مريضا، بانخفاض قدره خمسة مرضى عن اليوم السابق.