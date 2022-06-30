شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجوز للمصرية أن تسترد جنسيتها مرة أخرى؟.. اعرف الضوابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمح قانون الجنسية المصرية، للمصرية التى فقدت جنسيتها فى حالات بعينها أن تستردها مرة أخرى، ولك بعد طلبها ذلك وموافقة وزير الداخلية، وفيما يلى نستعرض هذه الحالات بالتفصيل.

ووفقا للقانون

يجوز للمصرية التى فقدت جنسيتها طبقا للفقرة الأولى من المادة 11 وللفقرة الأولى من المادة 12 أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية.

كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة فى مصر أو عادت للإقامة فيها وقررت رغبتها فى ذلك.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 11 على:

لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 12 على:

المصرية التى تتزوج من أجنبى تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت فى اكتساب جنسية زوجها، وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلها فى هذه الجنسية، ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إذا أعلنت رغبتها فى ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها فى جنسية زوجها.