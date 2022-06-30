شكرا لقرائتكم خبر عن «طالبان» تنظم تجمعا للوحدة الوطنية في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال عبدالسلام حنفي القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء الأفغاني، أمس الأربعاء، إن تجمعا كبيرا تنظمه حركة طالبان ويضم رجال دين وشيوخ قبائل سيناقش ملفات الوحدة الوطنية وسيكون دون مشاركة نسائية.

وأضاف لهيئة الإذاعة والتليفزيون الأفغانية (آر. تي. إيه) إن التجمع، الأول من نوعه منذ أن استولت طالبان على السلطة في أغسطس الماضي، سيبدأ اليوم الخميس.

وقال حنفي: «أشخاص مختلفون وبآراء مختلفة سيتجمعون.. ستكون تلك خطوة إيجابية من أجل الاستقرار في أفغانستان وتعزيز الوحدة الوطنية» مضيفا إن زعماء دينيين طلبوا عقد التجمع لمناقشة نظام إسلامي للحكومة والقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

ولدى سؤاله عما إن كانت نساء سيشاركن في التجمع، قال حنفي إن المشاركين الرجال سينوبون عن النساء.

وتابع قائلا: «النساء هن أمهاتنا وشقيقاتنا ونحترمهن كثيرًا، وعندما يحضر أبناؤهن التجمع فهذا يعني أنهن مشاركات أيضًا بطريقة ما في التجمع».

وقالت منظمات المجتمع المدني إن الاجتماع سيفتقر إلى الشرعية إذا لم تحضره نساء.

ولم يتضح بعد ما سيناقشه التجمع تحديدًا، وما إن كانت قضية التعليم الثانوي للبنات ستطرح فيه. ومن المتوقع أن يشمل نحو ثلاثة آلاف مشارك.

من جهة أخرى، توجّه وفد كبير من حركة طالبان، برئاسة وزير الخارجية أمير خان متقي، أمس، إلى قطر لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين، بهدف الإفراج عن نحو تسعة مليارات دولار من الأموال الأفغانية المجمدة، في ظل ما تعانيه البلاد من فقر وجوع.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن المتحدث باسم وزارة المالية الأفغانية أحمد والي حقمال القول إن المشاورات ستتركز على «إنشاء آلية للإفراج عن الاحتياطيات الأفغانية المجمدة»، مضيفا إن الوفد الأفغاني يتوقع أن تكون هذه الجولة من المحادثات «جادة».

ويضم الوفد محافظ البنك المركزي محمد إدريس، ونائب وزير المالية نظير كبيري.

وأضاف حقمال إن الوفد سيلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان توماس ويست، ومسؤولين من وزارة الخزانة.