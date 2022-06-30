شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: السويد وفنلندا ستعززان الناتو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ارتياحها حيال تخلي تركيا عن الاعتراض على ضم السويد وفنلندا إلى حلف الناتو.

وقبل بدء قمة الحلف في العاصمة الإسبانية مدريد، قالت بيربوك للقناة الثانية بالتليفزيون الألماني، أمس الأربعاء، إن هذه الخطوة من شأنها أن تحبط خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرامية إلى تقسيم الحلف. وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر: «الشيء الأهم هو أن نوضح أننا نقف إلى جانب بعضنا بعضًا ومع بعضنا بعضًا». وقالت بيربوك إن الدولتين الواقعتين شمالي أوروبا هما نظامان ديمقراطيان ليبراليان قويان، ولكل دولة منهما جيش قوي مشيرة إلى أنه لهذا السبب فإن انضمامهما سيعزز الناتو بصورة ملحوظة.

وقالت بيربوك إن هاتين الدولتين «عُرضة للخطر»، وتتخوفان على أمنهما في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا، وتابعت أن بلادها ستسعى لهذا السبب من أجل عدم إطالة الفترة الانتقالية السابقة للانضمام.