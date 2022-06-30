شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي يقدم حكومته للرئيس عون.. وتوقعات برفضها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي تشكيلته الحكومية للرئيس ميشال عون أمس، ووفقا لمصادر صحفية مطلعة، التقى الرئيس عون في قصر بعبدا رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، الذي أطلعه على نتائج الاستشارات النيابية التي قام بها الثلاثاء، وقدم له صيغة للحكومة التي يقترحها، من 24 وزيرا بينهم وزراء من الحكومة السابقة.

وأكدت مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يرفض الرئيس عون التشكيلة التي قدمها ميقاتي، خاصة أنه استبدل وزير الطاقة بوزير آخر ليس محسوبا على تيار الرئيس عون، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن تبقى حكومة ميقاتي حكومة تصريف أعمال خاصة أن التيار الوطني الحر الذي يتزعمه جبران باسيل حتى نهاية عهد عون بعد ثلاثة أشهر.

وقال ميقاتي في تصريح تلفزيوني: قرار تقديم التشكيلة اتخذته ليلا وبخط يدي، بعد أن تعفف الجميع عن المشاركة وأصبحت الخيارات ضيقة.

وبحسب مصادر إعلامية لبنانية، فإن ميقاتي استبدل وزير الاقتصاد أمين سلام بوزير الصناعة الحالي جورج بوشكيان، أما وزارة الصناعة فقد تذهب إلى نائب حالي، كما استبدل وزير الطاقة وليد فياض بوليد سنو وهو من الطائفة السنية، وأضافت أن ميقاتي لا يزال يطرح بسام مولوي كوزير للداخلية.​