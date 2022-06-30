شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي يقدم حكومته للرئيس عون.. وتوقعات برفضها والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يرفض الرئيس عون التشكيلة التي قدمها ميقاتي، خاصة أنه استبدل وزير الطاقة بوزير آخر ليس محسوبا على تيار الرئيس عون، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن تبقى حكومة ميقاتي حكومة تصريف أعمال خاصة أن التيار الوطني الحر الذي يتزعمه جبران باسيل حتى نهاية عهد عون بعد ثلاثة أشهر.
وقال ميقاتي في تصريح تلفزيوني: قرار تقديم التشكيلة اتخذته ليلا وبخط يدي، بعد أن تعفف الجميع عن المشاركة وأصبحت الخيارات ضيقة.
وبحسب مصادر إعلامية لبنانية، فإن ميقاتي استبدل وزير الاقتصاد أمين سلام بوزير الصناعة الحالي جورج بوشكيان، أما وزارة الصناعة فقد تذهب إلى نائب حالي، كما استبدل وزير الطاقة وليد فياض بوليد سنو وهو من الطائفة السنية، وأضافت أن ميقاتي لا يزال يطرح بسام مولوي كوزير للداخلية.