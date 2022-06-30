شكرا لقرائتكم خبر عن رفض ليبي لحكومة بالجنوب وتحذير من مخطط للتقسيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر سياسيون ودبلوماسيون ليبيون من خطورة ما يحاك من مؤامرات دولية ضد بلادهم، وقالوا في تصريحات لـ (اليوم)، إن الأمم المتحدة هي المسؤولة عن استمرار حالة الفوضى في العاصمة طرابلس وأغلب المدن الليبية، بالاستمرار في دعم الحكومة المقالة والمنتهية مدتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وعدم الاعتراف بالحكومة الرسمية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وأشاروا إلى أن ما يثار عن الدعوة لتشكيل حكومة في الجنوب برئاسة سيف الإسلام نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، هي أبرز معاول هدم ليبيا وإسقاطها في فخ التقسيم.

وقال السياسي الليبي رضوان الفيتوري: تتحمل الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية بالأزمة الليبية مسؤولية العبث في المشهد السياسي الليبي الراهن، وما حدث في جنيف بإقامة لقاء بين رئيسي مجلس النواب، وما يسمى مجلس الدولة هو تأكيد على أن الأمم المتحدة تساوي بين البرلمان المنتخب، ومجلس الدولة الكيان غير الشرعي والذي يديره أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.

وشدد الفيتوري على أن الوضع لا يحتمل الدعوة لتشكيل حكومات جديدة في أي منطقة، إذ يجب الاكتفاء بمنح الشرعية الدولية لحكومة باشاغا، وتسليمها السلطة في العاصمة طرابلس.

وأضاف الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف: يجب على الليبيين الانتباه جيدا لخطورة ما يدبر من مؤامرات لتقسيم بلادهم إلى أكثر من إقليم بغرض تفتيت وحدة ليبيا وإضعافها ثم نهب ثرواتها، خاصة النفطية.

وشدد على أن ما يتردد بشأن الدعوة لتشكيل حكومة في الجنوب برئاسة سيف الإسلام القذافي، في سياق مخطط التقسيم الذي ترعاه أجهزة مخابرات لدول أجنبية وإقليمية.

فيما استنكر مجلس فزان الأعلى، دعوة نجل القذافي، ووصفها بـ«التمرد»، مؤكدا أنها محاولة لتقسيم ليبيا عبر إعلان حكومة موازية في الجنوب.

وأعلن عدد من أهالي وأعيان الجنوب الليبي، من أنصار النظام السابق والداعمين لسيف الإسلام القذافي، الإثنين، نيتهم تشكيل حكومة تتولى العمل على تلبية احتياجات ومتطلبات منطقتهم، أسوة بالمنطقتين الشرقية والغربية.

وأرجعوا قرارهم إلى ما وصفوه بالتهميش والإقصاء الذي تمارسه الحكومات ضد منطقتهم طوال السنوات الماضية، ومن أجل الدفاع عن حقوقها الاقتصادية والسياسية، كما طالبوا بضرورة إنهاء جميع المراحل الانتقالية في ليبيا، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية دون إقصاء، بعد الإفراج عن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة.