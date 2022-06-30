شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا.. مختبر للمراقبة الرقمية والسيطرة الاجتماعية الاستبدادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مجلة «ناشيونال إنترست» إن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سمح بأن تصبح بلاده مختبرا «روسيا ـ صينيا» للمراقبة الرقمية والسيطرة الاجتماعية الاستبدادية في إطار محاولة توسيع قبضته على السلطة.

وبحسب مقال لـ «بنيامين ر. يونغ»، في العقد الماضي، أصبحت فنزويلا بسرعة مركزًا للتقنيات الإلكترونية الروسية والصينية في نصف الكرة الغربي.

وتابع يقول: بالتالي، فإن موسكو وبكين قادرتان على إبراز طموحاتهما العالمية في نصف الكرة الغربي من خلال إرسال خبرتهما في مجال الأمن السيبراني وبنيتهما التحتية إلى فنزويلا. بعبارة أخرى، إنها عملية تبادل مربحة للجانبين، حيث أقاموا شراكة إلكترونية معادية لأمريكا في أمريكا اللاتينية.

وأردف بقوله: بدأت قصة اقتحام فنزويلا لتقنيات الإنترنت الاستبدادية مع مؤسس الثورة البوليفارية، الزعيم الاشتراكي هوغو تشافيز.

التكنولوجيا الصينية

وأضاف: في عام 2008، أرسل شافيز ممثلين حكوميين من وزارة العدل الفنزويلية إلى الصين لمعرفة المزيد عن نظام بطاقة الهوية الوطنية في الصين. تحت ستار الرغبة في توسيع وصول بلاده إلى الخدمات العامة، أصبح شافيز مفتونًا بالتكنولوجيا الرقمية الصينية والقدرة على تتبع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. أعجب شافيز بشدة بتكنولوجيا التتبع وآليات المراقبة في بكين.

وتابع: على الرغم من وفاته في عام 2013، أصبحت رؤية شافيز البائسة حقيقة واقعة في أواخر عام 2016، عندما تم طرح بطاقات هوية على الطراز الصيني في عهد خليفته، نيكولاس مادورو.

وبحسب الكاتب، كشف تحقيق أجرته رويترز عام 2018 أن شركة الاتصالات الصينية ZTE Corp ساعدت بشكل مباشر الحكومة الفنزويلية في إنشاء قواعد البيانات وبرنامج بطاقة الهوية لنظام «بطاقة الوطن» الجديد في البلاد.

واستطرد: دفعت حكومة مادورو لشركة ZTE كجزء من مبادرة بقيمة 70 مليون دولار لتعزيز الأمن القومي. انضم موظفو ZTE إلى شركة الاتصالات الحكومية الفنزويلية وعملوا جنبًا إلى جنب مع العمال الفنزويليين.

الهوية الرقمية

وتابع: وفقًا لرويترز، تخزن قاعدة بيانات بطاقة الوطن معلومات التعريف الشخصية اللازمة للخدمات المصرفية الفنزويلية والرعاية الصحية، ولكنها تخزن أيضًا تفاصيل السلوك السياسي لمستخدميها، مثل أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي، وعضوية الأحزاب السياسية، وسجل التصويت.

وأشار إلى أن بعض المنتقدين يزعمون أن هذه البطاقة هي بداية نظام ائتمان اجتماعي على الطريقة الصينية في فنزويلا. أكثر من 70 % من الفنزويليين يحملون الآن بطاقة الوطن، وتشير بعض التقارير إلى أن هؤلاء المواطنين الذين يحملون بطاقة الهوية الرقمية يتلقون معاملة تفضيلية من الحكومة المركزية، مثل الوصول الخاص إلى المواد الغذائية ومكافآت الدعم. لا يزال إرث شافيز السيبراني حيًّا في شكل بطاقة الوطن.

ومضى يقول: علاوة على ذلك، ساعدت الحكومة الروسية أيضًا نظام مادورو بمعرفة الأمن السيبراني. في مارس 2019، أرسلت موسكو حوالي 100 متخصص عسكري، بما في ذلك أفراد الأمن السيبراني، إلى كاراكاس في محاولة محتملة لتعزيز الاستقرار الداخلي لإدارة مادورو ومنع تغيير النظام من الجهات السياسية المتحالفة مع الولايات المتحدة.

الهجمات الإلكترونية

وأردف: بعد شهر، تعهّد نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتو بمساعدة كاراكاس في التحقيق في الهجمات الإلكترونية على شبكة الكهرباء في فنزويلا، والتي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد. وصف مادورو هذه الهجمات الإلكترونية بأنها الحرب الأولى ذات الأبعاد غير التقليدية مع الهجمات على الخدمات العامة، وألقى باللوم على واشنطن.

واستطرد: يجب أن يثير تصدير تكنولوجيا المراقبة الروسية والصينية إلى فنزويلا قلق صانعي السياسة في الولايات المتحدة. في حين أن الكثير من هذه التكنولوجيا مصممة على ما يبدو لتعزيز قوة مادورو السياسية داخل الحدود الفنزويلية، إلا أنها قد تضع الأساس لروسيا والصين لشن هجمات إلكترونية مستقبلية من الشبكات الفنزويلية. وأضاف: لقد أخفت روسيا بالفعل بعض حملات التضليل عبر الإنترنت على أنها فنزويلية في الأصل. على سبيل المثال، خلال الأزمة الانفصالية الكتالونية في عام 2017، جاء 3 % فقط من محتوى الوسائط الاجتماعية المرتبط بكاتالونيا من مستخدمين حقيقيين خارج الشبكات الإلكترونية الروسية والفنزويلية. في نوفمبر 2017، خلصت صحيفة «الباييس» الإسبانية إلى أن الشبكة الروسية استخدمت حسابات فنزويلية لتعميق الأزمة الكاتالونية.

تضامن لاتيني

وأردف الكاتب: بتركيزها على حرب بوتين في أوكرانيا، قللت إدارة بايدن من التركيز على شؤون أمريكا اللاتينية، والتي كانت واضحة خلال قمة الأمريكتين الأخيرة. في إشارة للتضامن مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا، الذين تم استبعادهم من الاجتماع، رفض الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عرضًا للحضور إلى القمة.

واختتم بقوله: يجب أن تكون واشنطن أكثر مرونة وأقل تشددًا أيديولوجيًا في سياستها في أمريكا اللاتينية. على سبيل المثال، يمكن للولايات المتحدة أن تعد بالتخلي عن العقوبات وشراء النفط من فنزويلا إذا قطعت كاراكاس العلاقات الاقتصادية مع الصين وروسيا. إذا كانت الولايات المتحدة تأمل في منع تزايد النفوذ السيبراني الصيني والروسي في نصف الكرة الغربي، فيجب على واشنطن بناء روابط اقتصادية وسيبرانية طويلة الأمد مع شركائها في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.