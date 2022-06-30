عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بريطانيا تزيد مساعدتها العسكرية لأوكرانيا مليار يورو

الخميس 30 يونيو 2022

الخليج 365

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، زيادة مساعدتها العسكرية لأوكرانيا بأكثر من مليار يورو.



وكشفت الحكومة البريطانية عن هذا المبلغ خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في مدريد الأربعاء.

وأشارت إلى أن هذه المساعدة العسكرية الجديدة تتضمن خصوصاً أنظمة دفاع جوي وطائرات مسيّرة.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان، إن هذا المبلغ الإضافي سيرفع إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني إجمالي قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها لندن لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وشددت لندن على أن هذه المساعدة تدشن "مرحلة جديدة" من الدعم الغربي للجيش الأوكراني الذي سيصبح خلالها قادراً على شن هجمات مضادة.

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/شباط الماضي، تعمل الدول الغربية بشكل مستمر على مد كييف بالأسلحة المختلفة الأنواع.