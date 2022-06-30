شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: هوية مبادرة حياة كريمة موجهة للإنسان المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى عبد الله الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه قبل فترة عام 2014 كان الريف المصرى يعانى من تراكمية في تراجع كل الملفات سواء ملفات بنية تحتية أو ثقافية أو تعليمية أو صحية.

وأضاف الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال برنامج أخر ساعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الريف المصرى على مدار 100 سنة واجه بسبب التطورات التي حدثت في الشعب المصرى أن عدد السكان بدأ يتزايد بنسب كبيرة والعشوائية بدأت تنتشر وهذا أدى إلى وجود حالة مشوهة من حالة العمران في الريف المصرى.

وتابع الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، مصر بها حوالى 4800 قرية ، وكل قرى تعانى من تشويه عمرانى ، موضحا أن مبادرة حياة كريمة تسعى لتحسين مستوى المعيشة بمواطنى الريف المصرى.

فيما قال أحمد سعيد خبير اقتصادى، إن هوية مبادرة حياة كريمة موجهة للإنسان المصرى، متابعا: كان هناك إرادة لدى الدولة المصرية أنه لا يوجد مواطن مصري في 2022 ليس لديه مياه نظيفة في منزله وصرف صحى.

وتابع أحمد سعيد خلال البرنامج: حياة كريمة موجهة للإنسان المصرى، حيث إنه كان لدينا نسبة فقر 32 % ، والدولة المصرية لم تقبل هذا الأمر فوضعت خطة للتنمية المستدامة 2030 حيث نريد لا مواطن مصري فقير.