شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن التنسيقية: نحن محظوظون أننا موجودون فى عصر قيادة سياسية تدعم المرأة والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج من مصر، المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقريرا حول تورط الإخوان في اغتيال المستشار هشام بركات، وتحدث عن أبرز إنجازات المستشار هشام بركات، كما عرض البرنامج تقريرا حول اهتمام الدولة المصرية بالشباب والمرأة وتمكينهم، والمناصب التي وصل لها الشباب والمرأة في مصر خلال السنوات الماضية.

من جانبها، قالت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "نعتبر نفسنا من المحظوظين أننا موجودين في عصر قيادة سياسية تدعم المرأة والشباب"، موضحة أن كتير من الأنظمة السياسية تتشدق بملف الشباب ولكن عندما يأتى التنفيذ يكون معيب للغاية.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال البرنامج أن القيادة السياسية تهتم بتأهيل الشباب والبرنامج الرئاسي فكانت مؤشرات أن هناك نية حقيقية لتأهيل الشباب من أجل تمكينهم وتقليدهم مناصب قيادية في الدلولة والاعتماد عليهم، لافتة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين هي مدرسة كادر نعلم الشباب الممارسة السياسية.