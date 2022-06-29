شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على طفل ألماني بعد اختفاءه لـ8 أيام في «الصرف الصحي» والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - عثرت السلطات الألمانية على طفل يبلغ من العمر 8 سنوات على قيد الحياة في الصرف الصحي بعد ثمانية أيام من اختفائه في أولدنبورغ ، شمال غرب ألمانيا

حيث تم الإبلاغ عن اختفاء الصبي "جو" ، بعد ظهر يوم 17 يونيو / حزيران.

وذكرت إدارة شرطة أولدنبورغ في بيان يوم الثلاثاء، أنه تم إنقاذ الطفل جو في نهاية المطاف من نظام الصرف الصحي بعد أن سمع أحد المارة في المنطقة المحلية ضوضاء قادمة من غطاء فتحة الصرف الصحي في وقت مبكر من صباح يوم السبت، وأبلغ خدمات الطوارئ.

وعُثر على جو على بعد 1000 قدم فقط من منزله وتم نقله إلى مستشفى قريب، حيث عولج من انخفاض حرارة الجسم والجفاف، وفي تقرير أولي للشرطة تبين أن جو يعاني من إعاقة في التعلم.