ماوس كمبيوتر مزودة بخاصية التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية

لندن: الهواتف الذكية هي من أكثر الأدوات التي تنتشر فيها الجراثيم، والأمر ينطبق على ماوس الكمبيوتر وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يقضون جزءًا كبيرًا من يومهم على جهاز كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول.

و بعد وباء كورونا، أصبحنا أكثر وعيًا بأهمية التعقيم والحفاظ على نظافة كل شيء من حولنا. وقد سلط هذا الضوء على أهمية الحفاظ على اللوازم المكتبية خالية من أي مسببات الأمراض الضارة. وبالتالي، فإن فأرة الكمبيوتر وهي الأكثر عرضة للإصابة البكتيرية تحتاج إلى تعقيم حول أزرار النقر والعجلة بشكل منتظم.

وهنا يأتي دور الماوس الجديدة التي تستبدل العجلة بمنطقة كبيرة من لوحة التتبع، ومعقم للأشعة فوق البنفسجية من الداخل. ويحتوي التصميم الفريد على قسم علوي قابل للإزالة يمكن قلبه ذهابًا وإيابًا. ونظرًا لأن كلا الجانبين متماثلان، يمكن استخدامهما بشكل متماثل.