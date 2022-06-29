شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أميرة صابر: دولة 30 يونيو ساعدت في تمكين الشباب من مختلف التيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس أمناء لجنة الحوار الوطني، تنسيقية شباب الأحزاب تعبير عن دولة 30 يونيو، لأن بها عدد كبير من الشباب من مختلف التيارات السياسية، مضيفة أنا كنت فاقده الأمل أنى أكون فى أى موقع للمشاركة فى بناء بلدى بعدما شاركت فى ثوره يناير .

وتابعت خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، حاليا الباب مفتوح لجميع الشباب للمشاركة واليوم أعداد الشباب الاعلى بمجلس النواب فى تاريخ البرلمان المصرى، والمشاركة ليس فقط فى المجالس النيابية كمان الجهات التنفيذيه نجد الشباب متصدر المشهد .

وأضافت النائبة، أتمنى ان يظل الحوار الوطنى منعقدا وننتظر من الحوار الكثير من الآمال المعلقة عليه لأن القرار القائم على المطلوب من مجلس أمناء الحوار الوطني هو إدارة مخرجات هذا الحوار بشكل جيد يما يترتب عليه الوصول لنتائج هامة وحيوية في كافة المحاور، معتبرة أنها ستعمل على أن يكون نتاج الحوار أجندة واضحة في كل محور يتم العمل على تنفيذ وتطبيق السياسات التي جاء به.