شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات كبرى.. كيف حققت مصر نجاحات فى مجال الغاز والبترول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاحات كبرى تحققها الدولة المصرية في قطاع البترول، ضمن النجاحات الكبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كانت من ضمنها الاكتشافات البترولية الجديدة في الكثير من المحافظات.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، إن مصر استطاعت أن تحقق أحلام الأجيال ، وعملت على تغيير قواعد لعبة سوق الغاز العالمي، من خلال إقامة كبرى المشروعات الضخمة في مجالات البترول والغاز، واكتشاف العديد من الحقول الجديدة للبترول.