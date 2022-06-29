شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اجتماعات لـ "مشروعات النواب" لمناقشة 9 طلبات إحاطة بشأن تراجع دور هيئة التنمية الصناعية فى دعم القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، 4 اجتماعات على مدار الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من أعضاء المجلس بشأن القصور فى أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذى يؤثر بدوره على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها، الأحد المقبل، المعوقات التي تواجه تفعيل المادة (47) من القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن تخصيص نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات ذات الولاية لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

وتعقد اللجنة اجتماعا يوم الاثنين لمناقشة موضوعات 9 طلبات إحاطة محالة إلى اللجنة وموجهة إلى وزيرة التجارة والصناعة ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، منهم 4 طلبات مقدمة من النائب طارق السيد محمود، الأول بشأن عدم إنجاز أعمال أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فرع هيئة التنمية الصناعية بالعامرية، والثانى بشأن عدم تطبيق ما جاء في الفصل الثالث (صندوق دعم المناطق الصناعية) من القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والثالث بشأن استمرار طلب هيئة التنمية الصناعية خطابات خاصة بالمعونة الفنية لتصنيع المنتج الخاص بها، رغم عدم احتياج المصانع لهذه المعونة، ما يعطل حركة العمل والإنتاج، والرابع بشأن عدم قيام هيئة التنمية الصناعية بالبدء في العمل بأرض مرغم (3) کمجمع صناعی جدید.

وتناقش اللجنة خلال نفس الاجتماع طلبى إحاطة مقدمين من النائبة منى عبد الله، الأول بشأن المعوقات التي تواجه المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف، والثانى بشأن تضرر أصحاب الورش في مدينة بنى سويف من طلب الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضرورة الحصول على ترخيص من الهيئة.

بالإضافة إلى طلب إحاطة مقدم من النائبة غادة الضبع بشأن عزوف المستثمرين عن المنطقة الصناعية غرب طهطا، وموضوع طلب إحاطة مقدم من النائب على محمد عز بشأن أسباب ضعف نسب الإشغال فى المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى، وموضوع طلب إحاطة مقدم من النائب عامر حامد الشوربجي بشأن عدم قيام مكتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية في محافظة الغربية بحل مشاكل المستثمرين، الأمر الذي يؤدى إلى ضرورة ذهابهم إلى مقر الهيئة بالقاهرة لحل مشاكلهم.

وتعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، اجتماعا آخر عصر يوم الاثنين لمناقشة أسباب ضعف نسب الإشغال في الـ13 مجمع صناعي للمشروعات الصغيرة رغم توجيهات القيادة السياسية، ورغم توصيات اللجنة للهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن في اجتماعاتها بتواريخ (14 و22 نوفمبر 2021 و27 ديسمبر 2021)، وتوصياتها أثناء زيارتها الميدانية للمجمعات الصناعية في محافظات الغربية والبحيرة والإسكندرية، مما يؤدى إلى عدم خلق فرص عمل للشباب.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها يوم الاثنين بمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضي للاستثمار، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي.