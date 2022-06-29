شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سها سعيد: برتوكول تنسيقية شباب الأحزاب لتطوير مهارات اللغة لدى أعضاءها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن برتوكول التنسيقية مع شركة نيوهو، يأتى انطلاقا من أن أعضاء تنسيقية الشباب تشارك فى حضور مؤتمرات دولية وتتواصل مع السفارات المختلفة أصبح من الضرورى، رفع كفاءة الاعضاء اللغوية ، خاصة وأننا لدينا نادى مدربين ونعتبر نفسنا مدرسة للكادر السياسى، وندرب الأعضاء على مختلف المهارات السياسية والاقتصادية والبرلمانية.

واضافت النائبة سها سعيد فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " على هامش توقيع برتوكول التعاون، أن أصبح ضرورى رفع الكفاءة اللغوية لتسهيل عملية التواصل مع مختلف السفارات والمحافل الدولية ، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة سيتم إضافة تدريب لمزيد من اللغات الأخرى.