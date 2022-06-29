أكرم القصاص: انتفاضة الشعب في ثورة 30 يونيو من أجل عودة هويته المخطوفة

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القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، أن جميع البلدان التى تواجد فيها الإخوان المحظورة تفسخت، على سبيل المثال تونس وليبيا وسوريا، موضحا أن الإخوان يهدفون إلى تقسيم الشعب مابين سنه وشيعة.

وأضاف القصاص خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن الشعب المصري يؤمن بمفهوم الدولة ، ولم ينجح أي احتلال خارجي في التأثير في هوية وشخصية المصريين.

وأوضح الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن الإخوان لم يكن لديهم إيمان بمفهوم الدولة ، وكان هدفهم تشكيل مليشيات مسلحة ، معلقا على مرور 9 سنوات من ثورة 30 يونيو المجيدة، موضحاً أن السنوات الماضية تشبه 90 عاما مروا على البلاد ، بسبب التحديات الكبيرة التي خاضتها الدولة المصرية.

ولفت الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إلى أن انتفاضة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو، كانت من أجل عودة هويته المخطوفة من جماعة الإخوان.