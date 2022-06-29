وزير الأوقاف اليمني يثمن التسهيلات السعودية لحجاج بلاده

ثمن وزير الأوقاف والإرشاد، رئيس مكتب شئون حجاج اليمن، الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، الدور الكبير الذي تقوم به السلطات السعودية ، في تفويج حجاج اليمن لهذا الموسم 1443.

وقال في تصريح خاص: نثمن الدور الذي تقوم به كافة الجهات السعودية، في إدارة الحج بشكل عام، والتنسيق المشترك معنا في وزارة الأوقاف، مكتب شئون حجاج اليمن بشكل خاص في كل الترتيبات.

مشيرا إلى أن هذا الموسم ولأول مرة، بعد توقف يتم دخول مئات الحجاج عن طريق الجو، إلى جانب التسهيلات من فتح مسار خاص وعمل مستمر.

خدمات وتسهيل

وأوضح شبيبة أن التسهيلات التي يقدمها الأشقاء في المملكة لحجاج اليمن، تمثلت بفتح مسار خاص في منفذ الوديعة الحدودي البري للحجاج، وذلك منعا لأي تكدس في المنفذ، والعمل المستمر للجوزات السعودية خلال 24 ساعة حيث تمت زيادة عدد العاملين في الجوازات والجمارك، علاوة على أن هذا الموسم ولأول مرة بعد توقف لثلاثة مواسم سابقة، يتم دخول مئات الحجاج عن طريق الجو، كما تمت إضافة مساحات جديدة للخدمات في كل مخيم في مشعر منى، وهناك تنسيق مباشر مع الأشقاء في السعودية وعمل مشترك في الكثير من الترتيبات، والجهود مثمرة وملموسة.

متابعة مستمرة

وأكد شبيبة أن عملية التفويج تتم بيسر وسهولة، بفضل الله، ثم للجهود التي يبذلها الأشقاء في منفذ الوديعة البري، والإعداد الجيد والعمل الميداني، والمتابعة المستمرة الذي يقوم به موظفو مكتب شؤون حجاج اليمن، حيث تم دخول أكثر من 10000 حاج عبر منفذ الوديعة، وأكثر من 1500حاج جواً خلال سبعة أيام، من إجمالي 12981 حاج سيصلون تباعاً.

وأشار إلى أن الوزارة سخرت كافة طواقمها ورفعت من جاهزيتها لخدمة الحجاج اليمنيين، سعياً منها إلى تقديم أفضل خدمة لهم، وفقاً لمعايير ومواصفات عالية، بحيث يستطيع الحاج أن يؤدي مناسكه بيسر وسهولة.