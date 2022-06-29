جيبوتي تعزز التعاون مع السودان

تسلم رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر قيله اليوم رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق والتشاور في قضايا الإقليم، وترتيبات القمة غير العادية للإيقاد المزمع عقدها في نيروبي في الخامس من يوليو القادم.
جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه بالقصر الرئاسي، وزير الخارجية السوداني السفير علي الصادق، يرافقه مدير المخابرات العامة السودانية الفريق أحمد إبراهيم مفضل.
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