مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال

ذكر مسؤولون فلسطينيون أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار وقتلت ناشطا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة وفقا لاشتباكات اندلعت خلال مداهمة اعتقال.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن محمد مرعي (25 عاما) أصيب بنيران إسرائيلية بالقرب من جنين خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي وتوفي في وقت لاحق.

فيما كشفت وسائل إعلام فلسطينية إصابة آخر، واعتقال قوات الاحتلال شابين من المدينة، هما يحيى الجعفر وأحمد النبهان.

حملات الاعتقال

ونقلت عن مصادر محلية قولها «إن جنود الاحتلال اعتقلوا يحيى الجعفر وأحمد النبهان بعد مداهمة منزليهما».

وأن «قوات الاحتلال اعتقلت في نابلس، ثلاثة من طلاب جامعة النجاح الوطنية، ونفذت حملة اعتقالات في بلدة سلواد شرق رام الله وفي مخيم العزة قرب بيت لحم، وبلدة عزون شرقي قلقيلية».

وشهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعًا في أعمال العنف المميتة في الضفة الغربية. ونفذ الجيش الإسرائيلي غارات شبه يومية وقتل عشرات الفلسطينيين في غارات عسكرية إسرائيلية. وزُعم أن معظم القتلى أطلقوا النار على القوات الإسرائيلية أو ألقوا عليها حجارة أو قنابل حارقة.

ويعيش قرابة 500 ألف مستوطن إسرائيلي في أكثر من 130 مستوطنة منتشرة في أنحاء الضفة الغربية.