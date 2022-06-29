الصومال تبدأ حربا ضد حركة الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الذي تسلم مهام منصبه رسميا أمس، أن الحكومة الصومالية ستبدأ حربا ضد حركة الشباب لتحرير البلاد منها. وأوضح وفق وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، أن الأولوية لحكومته هي ضمان الأمن، من أجل تحقيق بيئة آمنة يمكن فيها تخليص الشعب الصومالي من مشاكله، مؤكدا ضرورة التكاتف والتعاون بين الحكومة والشعب لتحرير البلاد من حركة الشباب.

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