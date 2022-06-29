عون يتسلم التشكيلة الحكومية اللبنانية الجديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون أمس تشكيلة حكومية مقترحة من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وأبلغه أنه سيدرس الصيغة ويبدي رأيه فيها.

وقال ميقاتي بعد لقائه بعون «على ضوء الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجريتها، وجدت أن الخيارات ضيقة جدا، وأن الوقت مهم جدا، أسرعت في صياغة الأفكار التي طُرحت خلال الاستشارات، وزرت الرئيس وسلمته تشكيلة الحكومة التي أراها مناسبة في هذه الظروف».

وكان ميقاتي أنهى أمس الأول الاستشارات النيابية، والتقى خلال الاستشارات بالكتل النيابية والنواب المستقلين وفق برنامج حددته الأمانة العامة لمجلس النواب، للاطلاع على آرائهم المتعلقة بتشكيل الحكومة.

وكلف عون، ميقاتي بتأليف حكومة جديدة بناء على نتيجة الاستشارات النيابية، حيث حصل ميقاتي على 54 صوتا من أصوات النواب، ونال نواف سلام 25 صوتا، في حين لم يسلم 46 نائبا أحدا لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.