الكاظمي يدعو لتشكيل حكومة عراقية جديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الأطراف السياسية في بلاده إلى العمل بكل قوة على تشكيل حكومة جديدة تمثل تطلعات الشعب العراقي، حتى تتمكن من تقديم رؤية لمعالجة التحديات.

وذكر في كلمة خلال جلسة للحكومة العراقية «إن هذه الحكومة جاءت في ظروف استثنائية، وعملت وما زالت تعمل في ظروف استثنائية، وعلى الرغم من كل هذه التحديات نجحت في التغلب على الكثير من الصعوبات والتحديات لم تكن سهلة». حسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف نحن «لا نريد أن ندخل في مناكفات سياسية وذلك من أجل العراق والعراقيين، ونركز على العمل للانطلاق صوب المستقبل ونحتاج أن تتعاون معنا الأطراف السياسية جميعا لتنفيذ قانون الأمن الغذائي مع حاجتنا إلى الدور الرقابي أيضا، والذي يجب أن يجري ضمن المصلحة العامة».