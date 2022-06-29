شكرا لقرائتكم خبر السودان: لم نتحرك عسكريا أو نأسر جنودا إثيوبيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية الأنباء المتواترة عن تحركات عسكرية على الحدود وأسر جنود إثيوبيين بمنطقة الفشقة، ووصفها بأنها «مضللة» وغير صحيحة.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا» عن مكتب الناطق تأكيد القوات المسلحة السودانية عدم إصدارها لأي تصريحات أو بيانات لهذه القنوات أو لغيرها من المواقع الالكترونية في أي شأن يتعلق بالموقف على حدود السودان الشرقية.

وكان رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر الأحداث الأخيرة بين السودان وإثيوبيا التي شهدتها منطقة الفشقة، والتي قام فيها الجيش الإثيوبي بقتل سبعة أسرى من الجنود السودانيين، ومواطن مدني، تم اختطافهم من داخل الأراضي السودانية.

وكانت القوات المسلحة السودانية أصدرت بيانا أعلنت فيه قيام الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، وقالت «في تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني، قام الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديهم، ومن ثم عرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناءة».

وأكدت أن «هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسيرد السودان على هذا التصرف الجبان بما يناسبه».