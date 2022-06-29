شكرا لقرائتكم خبر 33 إخوانيا يواجهون تهم الإرهاب في تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه القضاء التونسي رسميا تهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» إلى 33 شخصا بينهم رئيس حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.

ونقلت وكالة «تونس أفريقيا للأنباء» عن عضو هيئة الدفاع في قضية شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، أنه تم توجيه الاتهام في ، بشكل رسمي، إلى 33 شخصا من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي».

وأوضحت قزارة، في تصريح للوكالة، أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وجه 17 تهمة إلى المتهمين وعددهم 33، ومن أبرز هذه التّهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال.

وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أكدت في وقت سابق، أنه تم حجر السفر على 34 متهما في قضية «الجهاز السري» لحركة النهضة، من بينهم راشد الغنوشي.

وأضافت الهيئة أن وزارة الداخلية امتنعت عن تطبيق 17 طلبا قضائيا لمد القضاء بملفات ووثائق تتعلق بحيثيات اغتيال محمد البراهمي، وأخرى تتعلق بملف الجهاز السري لحركة النهضة، وأعلنت أنها تعتزم مقاضاة الداخلية.

وأدان القضاء التونسي قيادات إخوانية جديدة في قضايا تمويل الإرهاب وتبيض وغسيل الأموال، بينهم معاذ نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وأدرجت النيابة العمومية ابنة رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، ووزير الخارجية السابق والقيادي في النهضة رفيق عبد السلام، في التحقيق باعتبارهما محالين على ذمة قضية جمعية «نماء تونس» الخيرية بحالة فرار، وهو الإجراء نفسه الذي تم اتخاذه بحق معاذ الغنوشي.

وقرر قاضي التحقيق الأول في المكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الإبقاء بحالة سراح، على جميع المحالين على أنظاره بحالة احتفاظ (ومن بينهم رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي) وذلك بخصوص القضية نفسها.

وتمت إحالة اثنين من المحتفظ بهم على أنظار قاضي التحقيق بصفتهما شاهدين وتم سماع إفاداتهما استنادا إلى هذه الصفة، وينتظر تحديد موعد لاحق لسماع رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

وفتح البحث على خلفية جرائم تتعلق بتبييض وغسيل الأموال والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب سواء داخل تونس أو خارجها.

وشملت الإحالات على أنظار قاضي التحقيق متهمين محالين بحالة احتفاظ، وعددهم ثمانية من بينهم القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع، ومحالين بحالة تقديم ومحالين بحالة فرار ومن بينهم معاذ الغنوشي.