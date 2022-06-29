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مهمة سلام لرئيس إندونيسيا بين روسيا وأوكرانيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - بدأ الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، رئيس مجموعة العشرين، رحلة إلى كييف وموسكو لأداء دور اختاره بنفسه إلى حد كبير كمفاوض من أجل السلام بين البلدين.

وتأتي رحلة ويدودو عقب حضوره قمة مجموعة السبع في جبال الألب البافارية كضيف، حيث استقل طائرة إلى بولندا وواصل رحلته بعد ذلك بقطار إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وكتب الرئيس الإندونيسي في تغريدة على تويتر «من الرصيف رقم 4 بمحطة برزميسل جلوني بمدينة برزميسل في بولندا، انتقلت أنا ومرافقون محدودون بقطار إلى كييف بدأنا مهمة السلام هذه بنية حسنة. نتمنى أن تصبح الأمور أيسر».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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