مهمة سلام لرئيس إندونيسيا بين روسيا وأوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، رئيس مجموعة العشرين، رحلة إلى كييف وموسكو لأداء دور اختاره بنفسه إلى حد كبير كمفاوض من أجل السلام بين البلدين.

وتأتي رحلة ويدودو عقب حضوره قمة مجموعة السبع في جبال الألب البافارية كضيف، حيث استقل طائرة إلى بولندا وواصل رحلته بعد ذلك بقطار إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وكتب الرئيس الإندونيسي في تغريدة على تويتر «من الرصيف رقم 4 بمحطة برزميسل جلوني بمدينة برزميسل في بولندا، انتقلت أنا ومرافقون محدودون بقطار إلى كييف بدأنا مهمة السلام هذه بنية حسنة. نتمنى أن تصبح الأمور أيسر».