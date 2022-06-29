شكرا لقرائتكم خبر مهمة سلام لرئيس إندونيسيا بين روسيا وأوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتي رحلة ويدودو عقب حضوره قمة مجموعة السبع في جبال الألب البافارية كضيف، حيث استقل طائرة إلى بولندا وواصل رحلته بعد ذلك بقطار إلى العاصمة الأوكرانية كييف.وكتب الرئيس الإندونيسي في تغريدة على تويتر «من الرصيف رقم 4 بمحطة برزميسل جلوني بمدينة برزميسل في بولندا، انتقلت أنا ومرافقون محدودون بقطار إلى كييف بدأنا مهمة السلام هذه بنية حسنة. نتمنى أن تصبح الأمور أيسر».
كانت هذه تفاصيل خبر مهمة سلام لرئيس إندونيسيا بين روسيا وأوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.