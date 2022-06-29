شاهدة: ترمب كان يعلم أن مثيري الشغب مسلحون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت شاهدة جديد ة أمام لجنة مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، أن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب كان يعلم أن مثيري الشغب و، وأنه شجع حراس الأمن على السماح لهم بالمرور على أية حال. ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية عن كاسيدي هاتشينسون المساعدة السابقة بالبيت الأبيض، القول «لا يهمني، أن يكون لديهم أسلحة»، وأضافت إنه قال «إنهم لم يأتوا هنا لإيذائي... خذوا أجهزة التفتيش المغناطيسية تلك بعيدا. دعوا شعبي يدخل. يمكنهم السير إلى الكابيتول من هنا». دعوا شعبي يدخل. يمكنهم السير إلى الكابيتول من هنا».

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