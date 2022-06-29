شكرا لقرائتكم خبر جونسون: الأيام أثبتت خطأ بوتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون «إن قرار السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) يظهر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطأ في حساباته عندما أمر بإرسال قوات إلى أوكرانيا».

وقال جونسون «إذا كان فلاديمير بوتين يأمل في أن يصبح حلف الناتو أضعف من ناحية جبهته الغربية نتيجة غزوه غير المشروع وغير المبرر لأوكرانيا، فقد ثبت أنه مخطئ تماما».

وأضاف جونسون لدى وصوله إلى مدريد حيث تنعقد قمة زعماء الناتو أن انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف سوف يكون «خطوة كبيرة إلى الأمام».