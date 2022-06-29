شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن تنسيقية شباب الأحزاب: دورنا كان فعالا في المجالس النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك 48 نائبا من التنسيقية داخل مجلس النواب ومجلس الشيوخ، حيث يوجد 16 نائبا بمجلس الشيوخ، و32 نائبا بمجلس النواب، ولنا دور كبير في المجالس النيابية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن تنسيقية شباب الأحزاب ترسخ لمفهوم سياسة جديد ونجحنا وأصبح لدينا تواجد على الأرض ولدينا أداء مختلف في البرلمان.

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: كنا فعالين ولنا كوادر، وتعديلاتنا في القوانين التي تحال، واقتراحات برغبة تمس المواطن بشكل مباشر، خاصة أن هدف كل مؤسسات الدولة خاصة النيابية هو تحقيق أهداف المواطن، ورضاه لأن المواطن هو مصدر السلطات، ونسعى لتحقيق الرفاهية التي ينشدها في كافة المجالات من خلال السلطة التشريعية والرقابة والتعاون مع الحكومة.