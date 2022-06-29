شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: دولة 30 يونيو تسير وفقا لتجارب الدول المتقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسى وعضو مجلس الشيوخ، مصر مرجعتيها وفلسفتها فى دولة 30 يونيو هى الدول الصناعية الكبرى التى تعرضت لأزمات واستطاعت الخروج منها بقوة شعبها والتركيز على قدراته لتكون وسط الكبار اقتصاديا.

وأضاف سعيد خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن السعى المصرى فى المنطقة بدأ يدور حول فكرة الاستقرار، حيث اكتشفت القيمة الحقيقية لمصر بالفعل وليس بالشعارات فقط، وهى بداية موفقة، لافتا إلى أن مصر بدأت تأسيس الجمهورية الجديدة، مضيفا: نعمل على خلق بلد متقدم، وذو مرجعية متقدمة، ووفقا لتجارب الدول المتقدمة.

وأشار سعيد إلى أن ثورة 30 يونيو إذا لم تكن قد قامت لاستنسخت جماعة الإخوان النموذج الإيراني في مصر، وهذا الأمر كان سيؤدى إلى تدشين محور إيرانى كان يمكن أن يثير الاضطراب فى المنطقة.

وأوضح أن هذا التحالف كان سيضم كل التنظيمات الإرهابية التى تجمعها صلات قوية بإيران، مشيرًا إلى أن لهجة جماعة الإخوان خلال توليها الحكم كانت متعجرفة استنادا إلى وجود تنظيمات مثل داعش والقاعدة.

وأشار إلى أن مصر كانت ستدخل فى مشكلات عديدة مع الغرب إذا ما كان قد استمر حكم الإخوان، ولكانت مكانة مصر ستتغير من الصورة المعروفة عنها وهى الدولة المستقرة غير الطائفية.