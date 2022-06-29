شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل قانون التمويل الاستهلاكى أمام مجلس النواب الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب جنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدممن الحكومة بتعديل بعض أحكـام قـانون تنظيم نشـاط لتمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.



كما يناقش فى نفس الجلسة تقرير اللجنـة المشـتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، عـن مشـروع قـانون مقدم من الحكومة بالتجـاوز عـن مقابـل التـأخير والضـريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شـأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مقدم من النائبة هـالـة أبـو السـعد و(60) نائبا (أكثر من عشـر عـدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضـريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.



كما يناقش تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن اتفاقياتين الأولى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 226 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبــي لإعـادة الإعمار والتنميـة لتمويـل مشـروع مـتـرو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو الموقع بين حكومة جمهوريـة مصـر العربيـة والبنك الأوروبـي لإعـادة الإعمار والتنمية.



والاتفاقية الثانية هى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 227 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية ممثلةفـي وزارة التعـاون الـدولي والصندوق الكويتي للتنميـةالاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي للإسهام في إعـداد دراسـة الجـدوى الفنية والاقتصادية والبيئيـة لمشـروع ربـطالسكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، الموقع في جدة بتاريخ 2022/4/7.