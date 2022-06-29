شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين تنسيقية الشباب ونيوهورايزون لتطوير مهارات اللغة لأعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، الأربعاء بروتوكول تعاون مع شركة نيوهورايزون للتدريب ، وذلك بمقر التنسيقية حيث وقعت البرتوكول والنائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب ومحمد طه مدير عام الشركة .

وقالت النائبة سها سعيد، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقعت بروتوكولا جديدا مع شركة نيوهورايزون وهى شركة رائدة فى مجال التدريب لديها أكثر من 160 فرعا على مستوى العالم.

واضافت النائبة سها سعيد أن هذا البرتوكول يهدف إلى رفع كفاءة أعضاء التنسيقية لتنمية المهارات اللغوية لدى أعضاءها، كما تحرص التنسيقية على توقيع عدد من البرتوكولات فى هذا السياق.

ومن جانبه قال محمد طه مدير الشركة: "أتشرف أن أتواجد فى مكان رائد وغير مسبوق على مستوى العالم لأن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تجربة رائدة ولنا الشرف أن نكون أحد العناصر التى تساهم فى تنمية المهارات لدى أعضاءها".

واضاف محمد طه فى كلمته على هامش توقيع بروتوكول التعاون: "أتمنى التوسع فى التدريب لأكثر من اللغة الإنجليزية، لأن ذلك الأمل والمستقبل السياسى فى مصر ويجب أن نرجع للسياسة فى الشباب.























































