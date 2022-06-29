شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل قانون صندوق ذوى الإعاقة أمام مجلس النواب الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستنأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يناقش الأحد تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عـن مشـروعي قانونين مقدمين من النائب أشـرف رشـادالشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصـادربالقانون رقم 200 لسـنة 2020، والنائبـة دعـاء عريبـي وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.

كما يناقش المجلس عددا من التقارير النوعية للجان بشأن اتفاقيات، منها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتـي الشئون العربيـة، والخطـة والموازنـة عـن قـرار رئـيس جمهورية مصر العربية رقم 261 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقيـة المبرمـة بـين حكومـة جمهوريـة مصـر العربيـة وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامـة فـي جمهورية مصر العربيـة. ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن ثلاثة اتفاقيات الاولى هى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 201 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكيـة بشـأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا ، الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/9/29.



وكذلك تقرير نقس اللجنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 202 لسنة 2022 بشأن الموافقـة علـى التعـديل السادس لاتفاقيـة المسـاعدة بينجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأنمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، أما الاتفاقية الثالثة، فهى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 205 لسنة 2022 بشأن الموافقـة علـى التعـديل الخامس لاتفاقيـة المسـاعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية.