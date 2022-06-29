شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تتفقد أعمال تطوير وإنشاء مجمع الشفاء ومستشفى المبرة ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد، عضو اللجنة، أعمال تطوير وإنشاء مجمع الشفاء الطبي (مستشفي التضامن سابقا) بمنطقة المناخ بمحافظة بورسعيد .
كما زار الوفد البرلماني مستشفي المبرة، واستقبل الدكتور حازم شوشة نائب مدير المستشفي، الوفد البرلماني، واصطحب الوفد في جولة تفقدية لأقسام المستشفي التي تحتوي علي ٧ طوابق تشمل أقسام الرعايه المركزة وقسم الطواريء وقسم الجراحة والعظام وقسم الجراحة العامة وقسم المناظير وقسم الكلي وقسم الأورام وجراحة الأورام، كما تحتوي علي 19 سرير رعاية وتحتوي علي 3 غرف عمليات كما تحتوي علي عيادات خارجية وقسم خاص الاشعه وآخر للتحاليل.
كما تفقد وفد لجنة الصحة بمجلس النواب وحدة طب أسرة عثمان بن عفان، بمنطقة الزهور بمحافظة بورسعيد لمتابعة وتقييم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل .
واستقبلت الدكتورة سعاد الطحان مدير وحدة طب أسرة عثمان بن عفان، وفد لجنة الصحة واصطحبت الوفد في جولة تفقدية للوحدة الصحية التي تتكون من طابقين عيادات طب الأسرة وتنظيم الأسرة ومتابعه الحوامل والطوارىء وقسم عزل وقسم التحاليل .
واستمع أعضاء الوفد لشكاوى المواطنين والعراقيل التي تواجههم للعمل علي حلها داخل وحدات طب الأسرة لتقييم ومتابعة تطبيق منظومه التأمين الصحي الشامل .