"صحة النواب" تتفقد أعمال تطوير وإنشاء مجمع الشفاء ومستشفى المبرة ببورسعيد

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القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد، عضو اللجنة، أعمال تطوير وإنشاء مجمع الشفاء الطبي (مستشفي التضامن سابقا) بمنطقة المناخ بمحافظة بورسعيد .

كما زار الوفد البرلماني مستشفي المبرة، واستقبل الدكتور حازم شوشة نائب مدير المستشفي، الوفد البرلماني، واصطحب الوفد في جولة تفقدية لأقسام المستشفي التي تحتوي علي ٧ طوابق تشمل أقسام الرعايه المركزة وقسم الطواريء وقسم الجراحة والعظام وقسم الجراحة العامة وقسم المناظير وقسم الكلي وقسم الأورام وجراحة الأورام، كما تحتوي علي 19 سرير رعاية وتحتوي علي 3 غرف عمليات كما تحتوي علي عيادات خارجية وقسم خاص الاشعه وآخر للتحاليل.