شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 144 جندياً أوكرانياً ضمن عملية تبادل أسرى مع موسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الاستخبارات الأوكرانية، الأربعاء، أن 144 جنديا أوكرانيا، من بينهم عشرات المدافعين عن مصنع الصلب في آزوفستال في مدينة ماريوبول الساحلية، أطلق سراحهم ضمن عملية تبادل أسرى مع موسكو.

وأوضح الجهاز التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية على تليغرام: "هذه أكبر عملية تبادل أسرى منذ بدء الغزو الروسي الشامل. من بين 144 جنديا أطلق سراحهم، هناك 95 من المدافعين عن آزوفستال".

وأضافت أن 43 من الجنود المفرج عنهم ينتمون إلى فوج آزوف، وهو وحدة شبه عسكرية سابقة دمجت الآن في الجيش الأوكراني.

وتعتبر روسيا هذه الوحدة منظمة من النازيين الجدد وجنودها يجب أن يحاكموا، ولم تحدد متى وأين جرت عملية التبادل، فيما لم تعط كييف أية تفاصيل عن عدد الروس الذين تم تبادلهم.