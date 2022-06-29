شكرا لقرائتكم خبر عن ميانمار.. مقتل وتشوّه 382 طفلاً واعتقال 1400 آخرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، أنه منذ انقلاب فبراير 2021 في ميانمار، قُتل أو شوّه ما لا يقل عن 382 طفلا على أيدي الجماعات المسلحة، مشيرة إلى اعتقال أكثر من 1,400 طفل بشكل تعسفي منذ الانقلاب.

وحثت اللجنة في بيان صحفي اليوم المجتمع الدولي، على اتخاذ إجراءات سريعة لحماية أطفال البلاد، محذرة من نفاد الوقت لإنقاذ جيل ميانمار المنكوب.

وأشارت إلى النتائج المقلقة في التقرير الذي أعده المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، حيث لا يزال الملايين خارج المدرسة، وينزح داخليا نحو ربع مليون طفل.

وأفادت أن الأطفال لا يزالون يتحملون وطأة الهجمات المستمرة لجيش ميانمار، لترسيخ سيطرته على المنطقة، مشيرة إلى أن الأطفال الذين شاركوا، أو يشتبه في مشاركتهم في الاحتجاجات هم من بين أولئك الذين اعتقلهم الجيش.