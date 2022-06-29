شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الأحرار الاشتراكيين يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حزب الأحرار الاشتراكيين برئاسة الكاتب الصحفي طارق درويش بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو.

وجاء نص التهنئة من رئيس الحزب: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن قيادات حزب الأحرار الاشتراكيين يسعدني أن أبعث لسيادتكم وإلي شعب مصر العظيم بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة التي أعادت هيبة الدولة المصرية بإرادة شعبية خالصة، وصححت المسار واستعادت الوطن والآمال ".

وأضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن "تاريخ مصر لن ينسى أبطال هذه الثورة العظيمة التى صنعها الشعب المصري ولن ينسي أيضا دور القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي وما فعالة من أجل مصر، كما دعا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة وأن يرحم شهدائنا من أبناء الشعب المصري ورجال القوات المسلحة البواسل والشرطة المصرية وكل التحية إلى الشعب المصري العظيم، صانع ثورة ٣٠ يونيو".