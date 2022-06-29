شكرا لقرائتكم خبر عن باحث فى شئون الجماعات المتطرفة: كل التنظيمات الإرهابية تشربت من فكر الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو فاروق، الباحث فى شئون الجماعات المتطرفة، إن كل التنظيمات الإرهابية تشربت من فكر وأدبيات الإخوان، فالمنطلقات الفكرية للجماعات الأصولية الإرهابية انبثقت من عباءة الإخوان، حتى بما فيها جزء من التيار السلفى لديه أطر فكرية تسعى للوصول للسلطة، وكل هذه الأدبيات تتم من خلالها تشكيل وعى تلك التنظيمات، وتسعى للصدام المباشر مع الدولة.

وأضاف الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة dmc، كل الجماعات المتطرفة هدفها الوصول إلى السلطة بطرق مختلفة.

وأشار إلى أن الإخوان عند وصولها للسلطة كان هدفها تعديل البنية الوظيفية لمؤسسات الدولة المؤثرة وتطويع تلك المؤسسات لتسير وفق تصورات هذه الجماعة المتطرفة، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو أفشلت مشروع التمكين من خلال تغيير البنية الفكرية للمجتمع.