شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "مشروعات النواب" يختتم زيارته للإسماعيلية بتفقد مجمع الورش الحرفية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم وفد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، زيارته الميدانية لمحافظات بورسعيد ودمياط والإسماعيلية، بتفقد المنطقة الحرة العامة والمنطقة الصناعية ومجمع الورش الحرفية بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، ومشاركة أعضاء مجلس النواب.

واستمع الوفد البرلمانى، برئاسة مرعى إلى المستثمرين وأصحاب المصانع بمحافظة الإسماعيلية، حيث عرضوا على وفد اللجنة المشكلات والمعوقات التى تواجههم مع مصلحة الضرائب والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمحليات، وبعد أن استمع لهم الوفد وجه النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بضرورة التعامل مع المشكلات والشكاوى التى استمع إليها الوفد بجدية والعمل على حلها.

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، كلا من النائبة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر اللجنة، والنائب سيد سلطان، والنائبة رحاب موسى، والنائبة منى عبد الله، والنائب طارق السيد، والنائبة غادة الضبع.