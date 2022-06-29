شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" أوصت بدعمها.. تعرف على مستهدفات خطة التنمية لهيئة المجتمعات العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب بضرورة استمرار دعم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبناء أنماط الإسكان لشرائح متعددة وبخاصة الإسكان الاجتماعي وإسكان متوسطى، وذلك ضمن توصياتها بشأن خطة التنمية الاقتصادية للعام 2022/2023.

وذكرت اللجنة فى تقريرها بأن إجمالي الاستثمارات للهيئة فى العام المالي 2023/ 2022 بلغ 102 مليار جنيه، تتركز أهم الاستثمارات المقترحة للهيئة فيما يلي: استكمال إنشاء وتطوير مدن الجيل الأول ( العاشر من رمضان السادات – أكتوبر ) والثاني ( بدر - المنيا - العبور ) والثالث ( القاهرة الجديدة – أسوان الجديدة ) والرابع ( العلمين الجديدة – حدائق العاصمة - المنصورة الجديدة – جزيرة الوراق - رشيد الجديدة ).

استكمال مدن أخرى مثل: العبور الجديدة –الفشن الجديدة – ملوى الجديدة – توشكى الجديدة – شرق وغرب بورسعيد سفنكس الجديدة – الأقصر الجديدة - الشيخ زايد – النوبارية الجديدة - مدينة امتداد غرب قنا - مدينة 6 أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر.

إدراج مدن جديدة من مدن الجيل الرابع بخطة عام 22/23 منها : العاصمة الإدارية الجديدة ، وبني مزار الجديدة ، والسويس الجديدة ، ورأس الحكمة.

استكمال الأعمال بباقي المدن الجديدة الأخرى ، وهي مدن ( أسيوط الجديدة – طيبة الجديدة - مدينة الشروق - الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – بني سويف الجديدة – الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة – تنمية شمال خليج السويس - مدينة سوهاج الجديدة – مدينة 15 مايو - مدينة أعلى هضبة أسيوط ).

تنفيذ المشروعات الاستراتيجية ( مياه - صرف - طرق – إسكان - كهرباء ) ومشروعات الإسكان ( الحي الثالث – الحي الخامس ) بالعاصمة الإدارية ، ومصاريف إحلال وتجديد محطات المياه والصرف الصحي ، وتطوير مجرى العيون ومثلث ماسبيرو.